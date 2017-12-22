Makaron’un haberine göre, adı Aleyna Tilki’yle aşk dedikodularına karışan Kantarcılar, “Bazı aşklar, mahrem yaşanır. İş, hayvan ve mesleğime olan aşkımı cesurca haykırabilirim. Ama bazı aşklarımın da kıymetli kalması gerektiğini düşünüyorum. Aleyna ile öyle bir durum yok. Herkes herkesle arkadaş olabilir” diye konuştu.



aleyna tilki

Ümit İbrahim Kantarcılar