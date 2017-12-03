Ümit Özat: "İddia edip ispat etmeyen namussuzdur"

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, kendisi hakkındaki eleştirilere sert sözlerle cevap verdi.
"BUNU İDDİA EDİP İSPAT ETMEYEN AHLAKSIZDIR, NAMUSSUZDUR"
"Tribünlerimizde 'komisyoncu Ümit' diye bağırıyorlar" diyen Özat, "Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa haram, zıkkım olsun. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa alçaktır, namussuzdur, aşağılıktır. Ama kim bunu iddia edip ispat etmiyorsa daha büyük namussuzdur, daha büyük alçaktır. Onlarla mücadelemi hukuk yoluyla devam ettireceğim. Onun dışında iftira atmak çok kolay. Ben iğne ile kuyu kazan bir adamın oğluyum. Benim kursağımdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Bunu iddia edip ispat etmeyen ahlaksızdır, namussuzdur" diye konuştu.
"YAHUDİ TAKIMI OLSA EKMEĞİNİ YEDİĞİM YERE LAF ETMEM"
Gençlerbirliği'ne 9 yaşında girdiğini anlatan Özat şunları kaydetti:
"Onlar gibi sonradan taraftar olmadım. Fenerbahçeli Ümit Özat olabilirim ama benim Gençlerbirliliğimi kimse alamayacak. Geçen hafta Mehmet Yiğiner'i aradım. Benimle ilgili açıklama yapmış. 'Neden böyle açıklama yaptınız öğrenebilir miyim?' dedim. Bana direkt şunu söyledi, 'Hocam biz ne olduğunu bilmiyorduk. Bizi taraftarlardan sorumlu başkanımız aradı, böyle bir açıklama yapmamızı söyledi, biz de böyle açıklama yaptım' dedi. Ben de peki; 'Ankaragücü tribünlerinde İlhan Cavcav başkan, Ankaragücü şampiyon' diye bağırsalar ya da Gençlerbirliği tribünlerinde 'Cemal Aydın başkan, Ankaragücü şampiyon' diye bağırsalar bir anormallik olmaz mı?' dedim. 'Böyle miydi gerçekten?' dedi. Konu Hakan Kutlu değil. Kendisini çok severim. Fenerbahçe tribünlerinin 'Souness' diye bağırması, Gençlerbirliği'nin sahaya bayrak diken 'Kutlu' diye bağırması garip değil mi? 'Galiba Gençlerbirliği forması giyen Ankaragücülüler var' dedim. Ben asla bırakın Ankaragücü'nü Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankaragücü'nün ekmeğini yedim, beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür."
Özat, oyuncularını tebrik ettiğini dile getirerek, "Eğer bu oyuncuların bunu yapabilecek potansiyeli varsa yarın da yapabilirler. Ben bu takıma asgari ücretle geldim. 'Giderken paranı aldın' diyorlar, elbette geçen sene başarılı olmuş hoca hakkını alacak. Başkan 'hata yaptım, sana ihtiyacım var' dedi geldim. Benim onunla ilişkilerim farklı. Bugün için söylemiyorum. Murat Cavcav bana başkan olarak değil yarın ağabey olarak lazım. Başkanla ilişkimi burada olmadığımda da kesmedim. Niye keseyim. Merak etmesinler rahmetlinin gölgesi yeter, Gençlerbirliği'ne bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.
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