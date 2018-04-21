Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat takımın iyi gitmesinden de kötü gitmesinden de futbolcularla birlikte kendisinin sorumlu olduğunu ifade etti.

Önce toplantıya katılmayacağı bildirilen ancak basının karşısına çıkan Ümit Özat, yaptığı kısa değerlendirmede "Söyleyecek çok bir şey yok. İyi gittiğin de de kötü gittiğinde de futbolcularla biz sorumluyuz Karşılaşma öncesindeki özveri, çalışma, yaptıklarımız... Sokaktan 10 adam toplasak belki daha başka olurdu." şeklinde konuştu.