Ümraniye'de bir okul servisinin kaza yapması sonucu 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza saat 09.15 sıralarında meydana geldi. Servis minibüsünün kaza yapması sonucu 3 öğrenci, araç sürücüsü ve hostes yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun hafif olduğu belirtildi.

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