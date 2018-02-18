Spor Toto TFF 1. Lig'de geçen hafta İstanbulspor'a 2-1 yenilen Ümraniyespor, bu kez sahasında Eskişehirspor'a boyun eğdi. Konuk ekip, 40'ta Hasan hüseyin Acar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

59'da Semih Güler, kırmızı kart görüp konuk ekibi 10 kişi bırakmasına karşın; Ümraniye'nin baskısı sonuç vermedi ve Eskişehirspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Üst üste 2. maçını da kaybeden Ümraniyespor 41 puanda kaldı ve Rizespor'un averajla önünde liderliğini sürdürdü.

Sezona kötü başlayan ve sıkıntılılar yaşayan Eskişehirspor ise üstü üste 3. maçını da kazandı. Kırmızı-Siyahlılar puanını 27 yaptı ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

Ümraniyespor: 0 - Eskişehirspor: 1

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Serkan Gençerler, Utku Tunavelioğlu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Vasilogiannis, Rangelov, Emircan Altıntaş (Dk. 78 Cleyton), Serdar Özbayraktar (Dk. 32 Bahadır Taşdelen - Dk. 90+3 Mücahit Albayrak)

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Akaminko, Semih Güler, Kaan Kanak, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 74 Andaç Güleryüz), Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz, Ofoedu (Dk. 90+2 Michel), Bruno Mezenga, Semih Şentürk (Dk. 61 Aykut Akgün)

Gol: Dk. 40 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Semih Güler (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mehmet Sedef, Dk. 68 Metin Erol (Yedek kulübesinde), Dk. 79 Oğuz Ceylan, Dk. 83 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 59 Hürriyet Gücer, Dk. 66 Bruno Mezenga, Dk. 87 Bedirhan Altunbaş, Dk. 88 Ofoedu (Eskişehirspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada sol taraftan İbrahim Akdağ'ın kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Merthan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kayacan'da kaldı.

12. dakikada sağ kanattan Oğuz'un indirdiği topa penaltı noktası üzerinde Emircan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Kayacan kornere çeldi.

40. dakikada ceza yayı üzerinden Ofoedu'nun verdiği pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hasan Hüseyin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

59. dakikada Semih Güler, Vasilogiannis'e yaptığı faul sonrası hakem Bülent Birincioğlu, futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

75. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Kayacan kornere çeldi