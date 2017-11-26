Umut Bozok kimdir? Umut Bozok Galatasaray transfer Kalbim Galatasaray için atıyor

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Umut Bozok'tan Galatasaray'a mesaj var.

Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun uğraş verdiği Nimesli golcü Umut Bozok, Fransa'dan Galatasaray'a mesaj gönderdi. Galatasaray forması giymek istediğini belirten Bozok, ''Kalbim Galatasaray için atıyor. Fransa için konuşursam da Lyon'u ve altyapı için yaptıklarını takdir ediyorum. İzlemesi çok güzel bir takım.'' dedi.

Fransa ikinci liginde bu sezon 3 kez hat-trick yapan Umut Bozok, ''Fransa Milli Takımı'na kapıları kapatmıyorum. Fransızım ve ayrıca hala 21 yaş altı takımından da çağrılabilirim.'' diyerek milli takım konusunda henüz seçim yapmadığını söyledi.

1996 doğumlu Umut Bozok, Fransa Lig 2'de Nimes forması giyiyor. Bozok bu sezon takımıyla çıktığı 15 maçta 13 gol kaydetti.

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