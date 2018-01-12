Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevigne, Lena Headey, Rose McGowan, Asia Argento ve daha birçok ünlü ismin bulunduğu yaklaşık 100 kadına cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Toback, Jeremy Piven, Ben Affleck ve Roy Price hakkında da çeşitli isimler tarafından taciz suçlamasında bulunulmuştu.
Sinema ve televizyon dünyasına Freaks and Geeks dizisiyle adım atan ve pek çok başarılı yapıma imza atan dünyaca ünlü ABD'li aktör James Franco da taciz iddialarıyla gündeme geldi.
Kadınlara yönelik cinsel istismarın protesto edildiği 75. Altın Küre Ödül Töreni'ne damga vuran 'kadınlara yönelik cinsel istismarın protestosu' ve hemen herkesin siyah giydiği gecede, James Franco, Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu ödülünü aldıktan sonra beş kadın, 39 yaşındaki oyuncunun kendilerini taciz ettiğini iddia etti.
Los Angeles Times Gazetesi'ne konuşan 23 yaşındaki aktris Violet Paley ve Franco'nun şu anda kapalı olan oyunculuk okulu Studio 4'ten dört kadın öğrencisi Altın Küre ödüllü ve Oscar adayı James Franco'nun kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.
Bu kadınlardan bir olan 26 yaşındaki Sarah Tither- Kaplan, Twitter hesabında, 1Hey James Fanco, Altın Küre'de taktığın 'Time's up rozeti iyiydi. Birkaç hafta önce günlük 100 dolara iki filminde tamamen çıplak sahnelerde oynamamın kontrat imzaladığım için sömürü olmadığını söylediğini hatırladın mı? Bunun için de artık zaman doldu" paylaşımını yaparak Franco'nun Altın Küre kazanmasına tepki gösterdi.
— Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) January 8, 2018
Franco, ödül töreninde cinsel saldırı mağdurlarıyla dayanışmak için siyah giyinmiş ve "Time's Up" (zaman doldu) rozeti takmıştı.
Cinsel taciz iddialarının ardından ünlü aktör, Stephen Colbert'in sunucusu olduğu 'The Late Show with Stephen Colbert' televizyon programında suçlamaları reddetti ve avukatları aracılığıyla işlem başlattığını açıkladı. New York Times ise Franco'nun katılacağı bir etkinliği iptal etti.
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