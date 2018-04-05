3 | 16

Barış Murat Yağcı 1 ay önce de Alman model Brenda Patea ile aşk yaşamaya başlamıştı. Brenda Patea tatil için Berlin’den İstanbul’a geldi. Sevgililer kaldıkları otel odasında seksi pozlar verdi. Bu aşk, Alman medyasının da ilgisini çekti.