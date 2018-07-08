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"Ben hep 48 kiloyum. Metabolizmam hızlı çalıştığı için kilo alamıyorum. Gayet sağlıklıyım. İlk kez göbeği açık poz verdiğim için tartışma çıktı. Bir de göbek deliğime takmışlar. İki doğumdan sonra fıtık olduğum için böyle."