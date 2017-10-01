Ünlü fütürist Thomas Frey: Toplum nakitsiz olacak

Nakitsiz bir topluma doğru hızlıca geçiş yapıldığını belirten ünlü fütürist Thomas Frey, “Çin’in büyük şehirlerinde ödemeler akıllı telefon ile yapılıyor. Restoranlarda bile, nakit seçeneğinden önce akıllı telefon ile ödeme yapıp yapılmayacağı soruluyor” diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası’nın bu yıl ilkini düzenlediği Futuristanbul’da geleceğe dair öngörülerini anlatacak Thomas Frey, blok zinciri ve kripto para birimlerinin (cryptocurrency) ulusal para birimlerinden daha hızlı yükseleceğini vurguladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre düşük işlem ücretleri sayesinde ulusal para birimlerinden kripto para birimlerine geçişler olacağını belirten Frey, “Kripto para birimleri, ulusal para birimlerinin çöküşüne neden olacak. Bunu ilk olarak Venezüella, Sudan, Etiyopya ve Pakistan’da göreceğiz. Küresel para biriminin kullanımının, ulusal para birimlerinin kullanımıyla eşitlenmesi çok uzun sürmeyecektir” dedi. Teknolojinin beraberinde gücü getirdiğini hatırlatan Frey, gelecekte çokuluslu şirketlerin ve organizasyonların en az ülkeler kadar güçlü olacağını da sözlerine ekledi.

‘TAŞIMACILIKTA ELEKTRİK ARTAR’

İklim sorunlarının aslında birer kirlilik sorunu olduğunu vurgulayan Frey, “Kargo gemileri, en fazla kirliliğe yol açıyor. Elektrikli gemiler deniz hayatına çok daha az rahatsızlık veriyor. Fakat, elektrikli gemiler kullanılmaya başlandığında da bir kargo gemisinin tamamını şarj etmek ise kolay olmayacak” diye konuştu.

‘DİLDEN DİLE ÇEVİRİ OTOMATİKLEŞECEK’

Thomas Frey, “Dilden dile çeviriyi otomatik hale getirmek sistemlerimiz olacak, ama dil sadece kelimelerden ibaret değil. Önümüzdeki yıllarda dil becerileri hâlâ çok önemli olacak” dedi.