Ünlü fütürist Thomas Frey: Toplum nakitsiz olacak

Nakitsiz bir topluma doğru hızlıca geçiş yapıldığını belirten ünlü fütürist Thomas Frey, “Çin’in büyük şehirlerinde ödemeler akıllı telefon ile yapılıyor. Restoranlarda bile, nakit seçeneğinden önce akıllı telefon ile ödeme yapıp yapılmayacağı soruluyor” diye konuştu. İstanbul Ticaret Odası’nın bu yıl ilkini düzenlediği Futuristanbul’da geleceğe dair öngörülerini anlatacak Thomas Frey, blok zinciri ve kripto para birimlerinin (cryptocurrency) ulusal para birimlerinden daha hızlı yükseleceğini vurguladı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre düşük işlem ücretleri sayesinde ulusal para birimlerinden kripto para birimlerine geçişler olacağını belirten Frey, “Kripto para birimleri, ulusal para birimlerinin çöküşüne neden olacak. Bunu ilk olarak Venezüella, Sudan, Etiyopya ve Pakistan’da göreceğiz. Küresel para biriminin kullanımının, ulusal para birimlerinin kullanımıyla eşitlenmesi çok uzun sürmeyecektir” dedi. Teknolojinin beraberinde gücü getirdiğini hatırlatan Frey, gelecekte çokuluslu şirketlerin ve organizasyonların en az ülkeler kadar güçlü olacağını da sözlerine ekledi.
‘TAŞIMACILIKTA ELEKTRİK ARTAR’
İklim sorunlarının aslında birer kirlilik sorunu olduğunu vurgulayan Frey, “Kargo gemileri, en fazla kirliliğe yol açıyor. Elektrikli gemiler deniz hayatına çok daha az rahatsızlık veriyor. Fakat, elektrikli gemiler kullanılmaya başlandığında da bir kargo gemisinin tamamını şarj etmek ise kolay olmayacak” diye konuştu.
‘DİLDEN DİLE ÇEVİRİ OTOMATİKLEŞECEK’
Thomas Frey, “Dilden dile çeviriyi otomatik hale getirmek sistemlerimiz olacak, ama dil sadece kelimelerden ibaret değil. Önümüzdeki yıllarda dil becerileri hâlâ çok önemli olacak” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.