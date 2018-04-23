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BİLLUR KALKAVAN

Rıza ve ben… Biz mutlu, sevgi dolu, eğlenceli, sağlıklı bir hayata doğduk. Çok şanslıyız. Tüm dünya çocuklarına aynısını dilerim. Ata’mızın bize en büyük hediyesi olan günümüz kutlu, mutlu olsun… İçimizde bir yerde hep çocuk kalalım.