Ünlü model Charlotte McKinney'den cesur dekolte!

ABD'li model Charlotte McKinney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. McKinney, önünü açık bıraktığı beyaz gömleği ve aynı renkteki mini şortuyla büyüledi. Genç manken, cesur pozunu sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu