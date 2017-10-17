Ünlü şarkıcı Kaya Jones: İstemediğim kişilerle birlikte olmaya zorlandım

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​İnsanların kendisine bunun 'ne kadar kötü olduğunu' sorduğunu söyleyen Jones, bir diğer iletisinde "Hayallerime, gruptaki arkadaşlarıma ve 13 milyon dolarlık bir anlaşmaya sırt çevirecek kadar (…) Oysa 1 numara olacağımızı biliyorduk" diye ekledi.