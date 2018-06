Ünlülerin Babalar Günü mesajları

12 | 15

SEDEF AVCI

Baba demek; her zaman korunmak kollanmak demek. Baba demek; her uzattığın elin sıkıca tutulması demek. Baba demek; her şeyi bilen hep yol gösteren demek. Baba demek; yaslandığın en güçlü en güvenli dağ demek. Baba demek; hiç üzmeyecek ilk aşk demek. Baba demek; kaçıp sığınılacak liman demek. Baba demek; can demek,varlığı ile bir evlada en büyük hazine demek. Baba demek; özlem demek, umut demek. Baba demek; katlanmaktır. Kol kanat olmaktır. Baba demek; koşmaktır. Uçmaktır, uçan kuşu tutmaktır. Baba demek; atılmaktır aslanın ağzına, siper etmektir göğsünü cihana. Baba demek üstlenmektir, kendi derdine aldırmadan önemsemektir. İçin kan ağlarken gülümsemektir, baba demek; hissetmektir, onca yüreği yüreğinde, acıları ciğerinde. Baba demek merhamettir, merhamet edilmediğinde. Baba demek düşünmektir, düşünülmediğinde. Baba demek; üşümektir, üşümesinler diye. Hepsinin üzerine. Baba demek; korkmamaktır. Güvenmektir sonuna kadar.