Ünlülerin Babalar Günü mesajları

Ünlü isimler “Babalar Günü” mesajlarını sosyal medya hesaplarından yazdıkları notlar ve fotoğraflarla paylaştı. İşte ünlülerin Babalar Günü paylaşımları...
NESLİŞAH ALKOÇLAR
Ben böyle bir kocaya sahip oldugum için, çocuklar böyle bir babaya sahip oldukları için çok şanslıyız! Biri karnımda, diğeri kucağımda seni çok seviyoruz!
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Babalar Günü'nüz kutlu olsun.
ŞAHAN GÖKBAKAR
En mutlu gün bana...
HADİSE
Benim için "BABA" demek sığınabilecek en güçlü liman demek... Kendimi güvende hissetmem için babamın gölgesi yeter... Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin babam... Ben tek bir adam sevdim, adam gibi adam! Son zerresine kadar seven adam! O adam benim babam!
DEMET AKALIN
Babalar Günü'nüz kutlu olsun beyler. Çocuklarınıza önce hayvan sevgisini aşılayın, gerisi inan zaten gelir...
DOĞA RUTKAY
Sen benim babam olduğun için, bana her gün bayram...
IRMAK ÜNAL
İlk aşkım... büyük aşkım. Kavuştuğumuz an gözünde parlayan çoşkunla, neşenle ne güzelsin. İyi ki benim babamsın.... Her anına, her saniyesine şükrediyorum bu yaşam yolculuğunda beraber yürüdüğümüz için... Senin kızın olduğum için... Seni yaşamlar boyu, sonsuz ve koşulsuz seviyorum. Bu duyguyu yaşattığın için teşekkürler. Babalar Günü'n kutlu olsun!
BURCU KARA
Babamın pabucu dama atıldı. Artık en favori baba bu adam bence... En başta benimkilerin, sonra da kalbinde çocuk sevgisi olan tüm güzel adamların Babalar Günü'nü kutluyorum.
CANSU KURTÇU
Benden kızlara ufak bir tavsiye; kesinlikle baba olabilecek biriyle kurun yuvanızı... ilk Babalar Günü'n kutlu olsun sevgilim. Bu işi de şahane kıvırdın!
BESTE AÇAR
Bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum. Bu sensiz 3. Babalar Günü... Seni ne çok özledim! Huzur icin de uyu babacığım...
SEDEF AVCI
Baba demek; her zaman korunmak kollanmak demek. Baba demek; her uzattığın elin sıkıca tutulması demek. Baba demek; her şeyi bilen hep yol gösteren demek. Baba demek; yaslandığın en güçlü en güvenli dağ demek. Baba demek; hiç üzmeyecek ilk aşk demek. Baba demek; kaçıp sığınılacak liman demek. Baba demek; can demek,varlığı ile bir evlada en büyük hazine demek. Baba demek; özlem demek, umut demek. Baba demek; katlanmaktır. Kol kanat olmaktır. Baba demek; koşmaktır. Uçmaktır, uçan kuşu tutmaktır. Baba demek; atılmaktır aslanın ağzına, siper etmektir göğsünü cihana. Baba demek üstlenmektir, kendi derdine aldırmadan önemsemektir. İçin kan ağlarken gülümsemektir, baba demek; hissetmektir, onca yüreği yüreğinde, acıları ciğerinde. Baba demek merhamettir, merhamet edilmediğinde. Baba demek düşünmektir, düşünülmediğinde. Baba demek; üşümektir, üşümesinler diye. Hepsinin üzerine. Baba demek; korkmamaktır. Güvenmektir sonuna kadar.
ÖNDER AÇIKBAŞ
Babam canım Recep’im seni hasretle anıyorum... Günün kutlu olsun artık olduğu kadar.
SEREN FOSFOROĞLU
Veee hayatımın aşkı Babam! Bir kız çocuğu için babanın varlığının önemini ancak yaşayan bilir. Hayat boyu her konuda bana 'sen yaparsın kızım' diyerek beni yüreklendiren güç veren babam. İlkokula bile erken göndermiş :) Nasıl iyi bir dede olduğunu anneciğim eminim görüyordur. Babalar Günü'n kutlu olsun...
FERMAN TOPRAK
Duygularımı nasıl ifade edeceğimi tam olarak bilmiyorum ama benim bu ilk Babalar Günü'mde bana bu mutluluğu yaşatan önce yüce Allah'ıma sonra değerli eşime çok teşekkürler ediyorum. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bütün babaların Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Başınızda olmayanları da rahmetle anıyorum. Sevgiler saygılar.
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