Ünlülerin Babalar Günü mesajları

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HADİSE

Benim için "BABA" demek sığınabilecek en güçlü liman demek... Kendimi güvende hissetmem için babamın gölgesi yeter... Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç verirsin babam... Ben tek bir adam sevdim, adam gibi adam! Son zerresine kadar seven adam! O adam benim babam!