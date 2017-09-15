Ünlülerin okul anıları

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SEZEN AKSU - HAYLAZ SEZEN

Sezen Aksu, okul anılarında ilk sırada haylazlığının olduğunu “Fen öğretmeni Şehriban Hanım ile matematik öğretmeni Sami Bey’in kızıyım ben. Hayatım iki öğretmenle başladığı için olsa gerek, öğretmenlerin yeri bende çok başkadır. Ama okul yıllarında çok haylaz olduğumu söyleyebilirim. Çok güzel yıllardı onlar” sözleriyle anlatıyor.