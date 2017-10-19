Unsuz sufle malzemeler

1 yemek kaşığı tereyeğı

2 yemek kaşığı toz şeker

150 gram bitter çikolata

1 paket vanilya

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çimdik tuz

1 yemek kaşığı su

Sufle kaplarını yağlamak için;

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı kakao

Unsuz sufle nasıl yapılır?

Cam bir kaseye aldığınız tereyağı ve bitter çikolata parçalarını; kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin. Yumurtanın ve sarı kısımlarını ayrı kaplara alın. Yumurta beyazlarını çok az tuz ilavesiyle katı bir kıvam alana kadar hızlıca karıştırın. Pudra şekeri ilavesiyle karıştırma işlemini sürdürün.

Toz şeker ve suyu küçük bir cezvede şeker taneleri tamamen eriyene kadar ısıtın. Ayrı bir kaba ayırdığınız yumurta sarılarını ve vanilyayı karıştırmaya başlayın. Tamamen erimiş ve soğumuş şekerli su karışımını yumurtaya azar azar ilave edip karıştırma işlemini sürdürün. Benmari usulü erittiğiniz bitter çikolata ve tereyağını karışıma ekleyin

Porsiyonluk sufle kaplarını oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağıyla yağlayın. Üzerlerine az miktarda kakao eleyin.

Çikolatalı karışımın içine katı bir kıvam alan çırpılmış yumurta beyazlarını dikkatli bir şekilde azar azar ekleyin. Bu noktada yumurta beyazlarının sönmemesine dikkat edin.

Kaplara ayırdığınız sufleleri önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak sufleleri arzuya göre ters çevirip servis tabaklarına alın. Afiyet olsun.