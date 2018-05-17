Ramazan ayının başlaması ile beraber orucu bozan şeylerde merak edilmeye başlandı. Onlardan biri de "Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?" sorusu oldu. Peki Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? işte Diyanet'in bu soruya verdiği yanıt.

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.” (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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