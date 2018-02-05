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Trafik kazalarının en büyük sebebi dikkatsizlik değil de nedir? Unutkanlık; bir insanın, en çok da kendi kendinizin hayatına mal olabilir. Unutkanlıklarınız sebebiyle, kendinize ve etrafınızdakilere hayatı zindan etmenize sebep olabilir. Yani, zaten zor olan yaşam savaşındaki tüm dayanağımızı, aklımızı elimizden alabilir. Demans’a dönüşebilir. Bir süre sonra zihninizi boş bir levha gibi bomboş edebilir.