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İLK FOTOĞRAF

Merve Boluğur yeni terapiye başladı! İki yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç’tan boşandıktan sonra zor günler geçiren ve yaşadığı travmayı atlatmak için profesyonel destek aldığı ortaya çıkan güzel oyuncu, Hakan Sabancı ile görüntülendi.