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Nevşehir'deki depolarda 300 bin ton civarında patates bulunuyor, bir bu kadar da Niğde'de var. Mart sonuna kadar elden çıkmadığı takdirde çimlenme olur ve çöpe gider. Bu nedenle çiftçimizin hızlıca elden çıkarması gerekiyor. Teşvik çıktığı takdirde çiftçilerimiz rahat nefes alacaktır.