USK Anif - FC Wacker Innsbruck maçı heyecanı

Avusturya 1.Lig maçında USK Anif ile FC Wacker Innsbruck, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi USK Anif 52 puanla 5. sırada, FC Wacker Innsbruck 70 puanla 1. sırada bulunuyor. USK Anif son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. FC Wacker Innsbruck, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 124 kodlu maçı oynayanlar; USK Anif galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, FC Wacker Innsbruck galibiyet oranı 2.30. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

USK Anif son haftadaki FC Wiener Neustadt müsabasında 0-0 berabere kaldı.

FC Wacker Innsbruck ise FAC Team für Wien maçında 3-0 kazandı.

USK Anif, evinde 8 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 26 gol atıp 12 gol yedi.

FC Wacker Innsbruck ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Wacker Innsbruck, 27 gol atarken 19 gol yedi.