Üsküdar'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 250 kişiden oluşan ekipler, Selamiali ve Yavuztürk Mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede eş zamanlı operasyon başlattı.

Özel harekat polisleri ve polis helikopterinin de desteğiyle yürütülen çalışmalarda, önceden belirlenen 40 adreste arama yapıldı. Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

operasyon

Üsküdar

uyuşturucu