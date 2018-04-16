Kontrolden çıkan özel halk otobüsünün 3 kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu olayda tutuklanan şoför Selim Karakaya hakim karşısına çıktı. Fren sisteminin görevini yapmadığını, kusurunun olmadığını öne sürdü. Ölenlerin yakınları “Sanık cezalandırılsın. Hatta içerden hiç çıkmasın” derken mahkeme başkanı ise, “Öyle deme bu bir trafik kazası. Kasten öldürme değil. Kanun ne derse, suçu da varsa cezasını alır” dedi. Dosyayı bilirkişiye göndereceklerini anlatarak da, “Teknik arıza varsa belirlesinler. Yoksa tutuklu kalması haramdır, vebaldir üzerimizde” diye ekledi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Üsküdar'da 1 Şubat 2018 günü kontrolden çıkan özel halk otobüsünün 3 kişinin ölümüne birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğu olayda tutuklanan şoför Selim Karakaya hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.



“ARAÇ BİRDEN HIZLANDI, KUSURUM YOK”



Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Selim Karakaya, olayda yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Olay günü birinci seferini sorunsuz yapıp Kadıköy'den Ataşehir'e doğru ikinci seferini yapmaya başladığını anlatan Karakaya, “Üçüncü durak olan Numune Hastanesi'ne geliyordum. Yokuş yukarı yavaş bir şekilde seyrediyordum. Durakta iki otobüs vardı, önümdeydiler. Ben de arkasına yanaşmak istedim. Araç birden hızlandı. Retarder diye diye bir el freni sistemi vardı. Bu sistem görevini yapmadı. Ayak freni de. Öndeki araca çarpmamak için sağa kırdım ama olmadı. Ne kadar mücadele etsem de durduramadım. Duraktaki insanların arasına daldım. Daha sonra sistem devreye girdi, araç durdu. Kastım ve kusurum yok. Ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi. Avukatı ise araçta teknik arıza olduğuna dair Yıldız Teknik Üniversitesi'nden aldırdıkları bilirkişi raporunu mahkemeye sunduklarını kaydetti.





“KEMER TAKMA ZORUNLULUĞU YOK”



Duruşmada savcı, durağa yanaşırken retarder ile mi ayak freniyle mi durduklarını, ayrıca halk otobüsü şoförlerinin emniyet kemeri takma zorunluluğu olup olmadığını sordu. Şoför Selim Karakaya ise genellikle önce retarder ile hızı yavaşlatıp sonra ayak frenine bastıklarını belirtti. “Bildiğim kadarıyla halk otobüsü şoförlerinin kemer takma zorunluluğu yok” diyerek olay anında emniyet kemerinin takılı olmadığını söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin aileleri şikayetçi olurken, durakta beklerken yaşamını yitiren Mustafa Erdoğan'ın kızı Yıldız Kocabey, “Sanık cezalandırılsın. Hatta içerden hiç çıkmasın” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Öyle deme bu bir trafik kazası. Kasten öldürme değil. Kanun ne derse, suçu da varsa cezasını alır” şeklinde yanıt verdi. Dosyayı bilirkişiye göndereceklerini anlatan hakim, “Teknik arıza varsa belirlesinler. Yoksa tutuklu kalması haramdır, vebaldir üzerimizde” dedi.Kazada yaralanan Hatice Yıldırım ise o anları anlattı. Olayda yaşamını yitiren Aygün Erdoğan'la yan yana durakta beklediklerini belirten Yıldırım, “Doktordan dönüyordum. Birden bir ses geldi. Otobüs tabelalara çarptı. Durağın üzerine çıktı. Durağı ikiye katladı. Kimse bilerek yapmadı ama çok hızlıydı. Camlar dolu gibi kafamıza yağdı” diye konuştu.Mahkeme heyeti, teknik üniversiteden seçilecek otomotiv, yazılım ve makine mühendisi profesörlerden oluşacak bilirkişi heyeti ile araç üzerinde inceleme yapılmasına karar verdi. Hat üzerine karar kesinleşinceye kadar devrinin engellenmesi amacıyla tedbir konulmasına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

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