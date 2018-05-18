Utrecht - Vitesse maçı öncesi rakamlar

Hollanda Eredivisie Avrupa Ligi Play Off Final maçında Utrecht ile Vitesse, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Ev sahibi Utrecht, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vitesse, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 288 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Utrecht kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Vitesse sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Utrecht önceki hafta VV Venlo mücadelesinde 1-0 kazandı.

Vitesse ise Willem II karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.