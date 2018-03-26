Apple, 27 Mart 2018 tarihinde eğitim odaklı bir lansman düzenleyecek. Bloomberg'in haberine göre bu lansmanın sürpriz ismi ise, Apple tarafından tanıtılacak yeni uygun fiyatlı iPad modeli olacak.

ABD eğitim pazarında Google ve Microsoft'un hegemonyasını kırmak isteyen Apple, bu amaçla normal fiyatın çok altında bir rakama, 279$'a yeni iPad modellerini satışa sunacak.

Bu yeni modelin özellikleri veya kesin çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi yok. Ancak yarın düzenlenecek olan lansman sonrası, yeni iPad ile ilgili hemen hemen her şey açıklığa kavuşmuş olacak.