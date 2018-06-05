Şırnak'ta görevli uzman çavuş V. K., boşanmak isteyen Nevşehir'deki eşi Esra K.'yı başından tabancayla vurarak öldürüp polise teslim oldu.



Alınan bilgilere göre, 32 yaşındaki Esra K., dün akşam saatlerinde emniyete giderek, boşanmak istediği Şırnak Silopi'de görevli kocası Piyade Uzman Çavuş 37 yaşındaki V. K.'nın, telefonda kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek koruma talebinde bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞTI



Koruma talebiyle ilgili işlemler devam ederken Nevşehir'e gelen V. K., Nevşehir-Aksaray yolundaki bağ evinde eşiyle bir araya geldi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Esra K., otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada otomobile binen V. K., yanındaki tabancasını çıkarıp eşini başından vurarak öldürdü. Uzman çavuş K., daha sonra polise teslim olurken olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri Esra K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma etrafta güvenlik önlemi alarak evde ve araçta inceleme başlattı.



Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından K.’nın cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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