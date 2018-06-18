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TİCARİ KAYGILARA DİKKAT!

Dünya Sağlık Örgütü’nün, ‘Kısırlık şüphesi bir yıldan sonra araştırılmalı’ kararına rağmen, bir yıllık korunmasız ilişki süresini doldurmayan ve erken dönemde araştırılıp hem sperm değerleri hem de yumurta rezervleri açısından sağlıklı olduğu görülen genç çiftlerin ticari kaygı nedeniyle tüp bebek ve aşılama tedavilerine yönlendirildiğini ifade eden Dr. Işık, “Ne yazık ki bir yıllık korunmasız cinsel ilişki dönemi beklenmeden genç çiftlere aşılama veya tüp bebek önerilebiliyor. Bu uygulama tamamen yanlıştır” dedi.