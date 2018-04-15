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Ancak bunların en önemli maddelerinden bir tanesi de spor yapmaktır. Spor kalp sağlığı için en önemli aktivitelerden bir tanesidir. Bu nedenle biz Sarıyer’de en güzel şekilde yapabileceğimiz etkinlik balık tutmaktır. O yüzden bugün buradayız” diye konuştu.