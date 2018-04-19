VakıfBank: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3



Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik

VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Rasic, Sloetjes (Gizem Örge Güner, Robinson, Cansu Özbay, Melis Durul, Zehra Güneş, Melis Ayşe Gürkaynak, Ayça Aykaç)

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Simge Şebnem Aköz, Ezgi Dilik, Adams, Gözde Yılmaz, Hande Baladın)

Setler: 25-20, 22-25, 24-26, 21-25

Süre: 113 dakika (28, 29, 30, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla, turuncu-beyazlılar 3 galibiyete uzanan ekibin şampiyonluğa ulaşacağı seride durumu 1-1 yaptı.

Birinci sete etkili ataklarla başlayan VakıfBank, Zhu Ting'in etkili oyunuyla turuncu-beyazlılar karşısında 7-1 öne geçti. Sarı-siyahlılar, teknik molaya da 12-6 üstün girdi. Eczacıbaşı VitrA'nın servis hataları sonucunda üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başlarken, Eczacıbaşı VitrA teknik molayı 12-10 önde geçti. VakıfBank, oyunda dengeyi sağlamaya çalışsa da konuk ekip, Boskovic'in atakları ile seti 25-22 kazandı ve durumu 1-1 yaptı.

Üçüncü set büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da oyunda üstünlük sağlamak için etkili ataklar yapsa da Larson'un sayısıyla Eczacıbaşı VitrA teknik molayı 12-9 önde geçti. VakıfBank, Rasic ile rakibini yakalamaya çalışsa da Beyza Arıcı'nın etkili oyunuyla turuncu-beyazlılar seti 26-24 kazanarak, 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan VakıfBank, teknik molaya 12-11 önde girdi. Ancak Beyza Arıcı, Larson ve Meliha İsmailoğlu'yla etkili olan Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21, maçı da 3-1 kazandı.

Ligde play-off final serisinin üçüncü maçı, 22 Nisan Pazar günü saat 16.30'da Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak.