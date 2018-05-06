VakıfBank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ev sahibi CS Volei Alba Blaj'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu! Maça hızlı başlayan temsilcimiz, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-11 kazandı. 3. sette de rakibine üstünlük kuran VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017'den sonra bu kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü!

SALON: Sala Polivalenta

HAKEMLER: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partiainen (Finlandiya)

CSM VOLEI ALBA BLAJ: Crncevic, Onyejekwe, Cleger Abel, Salaoru, Krsmanovic, Barakova (Selime İlyasoğlu, Melisa Memiş, Möllers, Malasevic, Koleva, Thomaz de Aquino)

VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş (Gizem Örge, Robinson, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç)

SETLER: 25-17, 25-11, 25-17

SÜRE: 70 dakika (25, 20, 25)

AVRUPA KUPALARININ EN BAŞARILI TÜRK EKİBİ!

VakıfBank, voleybol kadınlarda Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor. Tarihinde, 4 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanan VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı.

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 6, 2018

Şampiyonlar Ligi'nde 2011'in şampiyonu olan ve bu kulvarda kupa kaldıran ilk Türk takımı unvanıyla tarihe geçen VakıfBank, 2013 ve 2017 yıllarında başarısını tekrarladı. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 1998, 1999, 2014 ve 2016'da Avrupa ikincisi olan sarı-siyahlı ekip, 2015 yılını ise üçüncü tamamlamıştı. Top Teams Kupası'nda 2004'te, Challenge Kupası'nda ise 2008'de adını zirveye yazdıran VakıfBank, CEV Kupası'nda ise 1991 ve 1992'de üçüncülük elde etti.

FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı 2013 ile 2017 yıllarında kazanma başarısı gösteren VakıfBank, 2011'de de bu organizasyonu ikinci, 2016'da ise üçüncü bitirdi.

KADRO

İtalyan antrenör Giovanni Guidetti yönetiminde 10. sezonunu geçiren VakıfBank'ın kadrosunda şu sporcular yer alıyor: Hatice Gizem Örge, Gözde Kırdar, Cansu Özbay, Buket Gülübay, Ting Zhu, Kübra Akman Çalışkan, Kelsey Marie Robinson, Ayşe Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç, Lonneke Slöetjes, Naz Aydemir Akyol, Ebrar Karakurt, Melis Durul, Milena Rasic, Tuğba Şenoğlu ve Zehra Güneş.

VakıfBank takımının Avrupa kupalarında elde ettiği dereceler şöyle:

YIL ORGANİZASYON DERECE 1991 CEV Kupası 3 1992 CEV Kupası 3 1998 Şampiyon Kulüpler Kupası 2 1999 Şampiyon Kulüpler Kupası 2 2004 Top Teams Kupası 1 2006 Şampiyonlar Ligi 4 2008 Challenge Kupası 1 2011 Şampiyonlar Ligi 1 2013 Şampiyonlar Ligi 1 2014 Şampiyonlar Ligi 2 2015 Şampiyonlar Ligi 3 2016 Şampiyonlar Ligi 2 2017 Şampiyonlar Ligi 1