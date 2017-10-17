VakıfBank, lige galibiyetle başladı

Sezona Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak başlayan son CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonu VakıfBank, 2017-2018 sezonundaki ilk lig maçından da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-siyahlılar Başkent Ankara Voleybol Salonu'nda oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi ilk hafta maçında Halkbank'ı 25-20, 25-13 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.





Karşılaşmanın ilk iki setinde de teknik molayı 12-9'la önde geçen VakıfBank, 25-20 ve 25-13'lük set sonuçlarıyla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette ritmini biraz geç bulan sarı-siyahlılar, 12-10'luk avantajla geçtiği teknik mola sonrasında seti 25-20, maçı da 3-0 kazandı.

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Sultanlar Ligi