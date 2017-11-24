SON DAKİKA! Van'da yarım ton eroin ele geçirildi

Van'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 507 kilo eroin ele geçirildi. Rekor miktarda eroinin yakalandığı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın edindiği bilgiye göre; 2017 yılında Van'da ele geçirilen eroin miktarı 4 ton olduğu bildirildi.

TIBBİ ATIK ARACINDA TİCARET

Edremit'te Kurubaş mevkisinde durdurulan tıbbi atık taşıma aracında yapılan aramada 457 kilogram eroin bulundu.

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