Van'dan acı haber! 1 asker şehit

Başkale'de Esenyamaç kırsalında PKK terör örgütü üyeleriyle askerler arasında çatışma çıktı.

İHA'nın haberine göre; Çatışmada yaralanan 1 asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Bölgede operasyon devam ediyor.

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