Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti Van milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Van İYİ Parti’nin YSK’ya bildirdiği listenin haricinde YSK tarafından isimlerde bir değişiklik yapılmadı. İşte İYİ Parti’nin Van 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kesin aday listesi...

2018 İYİ PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ LİSTESİ

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 SELİM ÖZGÖKÇE ORTA SERBEST MESLEK 2 FUAT GÖÇER ORTA GENEL MÜDÜR 3 TÜLAY ÇİVİ YÜKSEK GRAFİKER 4 BAYRAM TARIK ÖZELER YÜKSEK YÖNETİCİ 5 TANER BABACANOĞLU YÜKSEK SERBEST 6 AHMET CEYHAN YÜKSEK ÖĞRETMEN 7 FUAT BAKAN İLK İŞ ADAMI 8 ALPARSLAN DENİZ ORTA SERBEST

Oy verme günü düğün, nişan yapabilir miyim? Yasaklar nelerdir?

298 sayılı Kanunun 79.maddesi gereği; "Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."