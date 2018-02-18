Eredivisie'nin 24. haftasında eski Fenerbahçeli Robin van Persie'nin formasını giydiği Feyenoord, Heracles'i ağırladı. 34 yaşındaki yıldız futbolcu, maça 11'de başladı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 2. yarısında 15. dakikada geride kalırken Van Persie sahne aldı. Tony Vilhena'nın asistinde rakip fileleri havalandıran futbolcu, Feyenoord formasıyla 2. golünü kaydetti. Van Persie ayrıca son 3 maçında rakip fileleri 2 kez sarstı.

Van Persie, son golünü Süper Lig'de 22 Mayıs 2017 tarihinde oynanan maçta Gençlerbirliği'ne karşı atmıştı.

Feyenoord, bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltti ve haftayı 4. sırada tamamladı. Heracles ise 27 puanla 12. sırada kaldı.