Vancouver Whitecaps - San Jose Earthquakes maçı istatistikleri

ABD MLS maçında Vancouver Whitecaps ile San Jose Earthquakes, 17 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 05:30. Vancouver Whitecaps 14 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken San Jose Earthquakes 8 puanda ve 19. sırada. Vancouver Whitecaps, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. San Jose Earthquakes son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 494 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Vancouver Whitecaps kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, San Jose Earthquakes sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Vancouver Whitecaps son haftadaki San Jose Earthquakes müsabasında 5-0 kazandı.

San Jose Earthquakes, Vancouver Whitecaps karşılaşmaında 5-0 yenildi.

Vancouver Whitecaps, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Vancouver Whitecaps, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

San Jose Earthquakes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. San Jose Earthquakes, 9 gol atarken 10 gol yedi.