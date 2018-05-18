Varbergs BoIS FC - Östers maçı öncesi rakamlar

Varbergs BoIS FC ve Östers, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. 10 puanlı Varbergs BoIS FC 8. sırada bulunuyor, Östers 8 puana sahip ve 11. sırada. Varbergs BoIS FC son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Östers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 249 kodlu maçı oynayanlar; Varbergs BoIS FC galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Östers galibiyet oranı 2.10. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Varbergs BoIS FC önceki hafta GAIS mücadelesinde 3-0 yenildi.

Östers ise Helsingborg maçında 0-2 kazandı.

Varbergs BoIS FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Varbergs BoIS FC, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Östers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Östers, 4 gol atarken 3 gol yedi.