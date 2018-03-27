İngiltere ile İtalya hazırlık maçında Wembley'de karşı karşıya geldiler.

Maçın 26. dakikasında Jamie Vardy, attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Vardy'nin attığı bu gol ilk yarının da skorunu belirleyen gol oldu. İkinci yarıda iki takım da değişiklikler yapıp farklı rotasyonlarla oynadı. İtalya gol için 88. dakikaya kadar bekledi ve bu dakikanın içinde maçın hakemi Deniz Aytekin, Video hakem yardımıyla İtalya lehine bir penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına Napoli forması giyen Lorenzo Insigne geçti ve maça eşitliği getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi ve taraflar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.