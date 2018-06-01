'Vartolu Sadettin' Erkan Kolçak Köstendil transfer oldu

SHOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Çukur'da "Vartolu" karakterine hayat veren ve bir dönem Bursaspor'da kalecilik yapan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil BAL ekibi Vefaspor ile anlaştı