Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümüne final sahnesi damgasını vurdu. Nazım ve Emrah ile ittifak kuran Vartolu, Çukur’un sakinlerinden bazılarını da tarafına aldı. Bu ittifakın dengeleri nasıl etkileyeceği büyük merakla beklenecek.

Fenomen dizi Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde yeni taraflar oluştu. Salih Koçovalı ile Vartolu arasındaki ince çizgide duran Vartolu, eski güçlü günlerine dönmek üzere adımını attı. Nazım ve Emrah ile sürpriz bir ittifak kuran Vartolu’ya Çukur’un adamlarının bazıları da katıldı. Bu tehlikeli güç birliğinin dengeleri nasıl etkileyeceği akıllarda büyük bir soru işareti yarattı. Selim’i de bu ittifaka dahil etmek isteyen Nazım’ın amacına ulaşıp ulaşmayacağı ise heyecanla beklenecek.

#BABALARVEOĞULLARI!

Çukur, dün akşam yayınlanan 25’inci bölümüyle AB’de 11,10 izlenme oranı (rating), 26,09 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 10,81 izlenme oranı (rating), 23,26 izlenme payı (share), Total’de ise 8,29 izlenme oranı (rating), 18,83 izlenme payı (share) elde etti. Çukur'un heyecanla beklenen 25’inci bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #babalarveoğulları etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #babalarveoğulları etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 45 dakika, dünyada 4 saat 15 dakika TT listesinde kaldı.

SULTAN VE MEDET YÜZLEŞTİ!

Sultan’ın vurulmasının sorumlusu olarak görülen Medet’in Sultan ile yüzleşmesi tansiyonu yükseltti. Uzun zaman sonra tüm Koçovalı ailesinin, Karaca’nın doğum günü nedeniyle aynı sofrada bir araya geldiği akşamın sonunda Sultan, Medet’le karşı karşıya geldi. Onu tekerlekli sandalyeye hapseden kişiyle yüzleşen Sultan’ın emri için Yamaç, eli tetikte bekledi.

BABA-OĞUL ARASINDA SESLER YÜKSELİYOR!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede İdris ile Vartolu’nun arasındaki tansiyon artıyor. Vartolu’nun yeniden “Çukur’un babası” olmaya çalıştığını öğrenen İdris’in tepkisi ağır oluyor. İdris, ona karşı sesini yükselten Vartolu’ya, “Çukur’un babası olacaksan eğer Saadet’in kocası olamazsın!” sözleriyle meydan okuyor.

Çukur’un merakla beklenen 26. bölümü 23 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!