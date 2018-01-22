Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İzmir'in işgal yıllarını konu edinen tarih dizisi Vatanım Sensin'in Perşembe akşamı ekrana gelen 41. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başlamıştı. Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Vatanım Sensin 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanın son sahnesi izleyicileri şok etti. İşte Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.

VATANIM SENSİN 42. BÖLÜM FRAGMANI

Vatanım Sensin'in 42. bölüm fragmanında "Azize yaşıyor. Ayşe bacı, Azize o işte!" dediği ilk sahne dikkat çekiyor. Aynı zamanda Dağıstanlı'ya Ayşe Bacı'yı soran Cevdet, "Biz onu bulduk, öyle deniz kıyısında boylu boyunca yatıyordu" diye yanıt aldı.

Fragmanın bir sonraki sahnesinde Tevfik, Cevdet'ten İngiltere'ye gidiş için evrak ve bir miktar para istiyor. Bu gelişmenin ardından Cevdet, Charles Hamilton'un boynuna yapışıyor ve evrakları isteyerek "Vakit yok" diyor.

Fragmanın son sahnesinde ise Azize ve Cevdet karşı karşıya geliyor...

VATANIM SENSİN 41. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep eder. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfeder ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verir.

Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaşacaktır.

VATANIM SENSİN OYUNCULARI

Oyuncu Adı Karakter Halit Ergenç Cevdet Bergüzar Korel Azize Onur Saylak Tevfik Okan Yalabık Charles Hamilton Celile Toyun Hasibe Fatih Artman Yüzbaşı Yakup Boran Kuzum Leon Pınar Deniz Yıldız Miray Daner Hilal Ufuk Bayraktar Dağıstanlı Levent Can Filippos Şükran Ovalı Seher

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin 42. bölüm fragmanı

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER