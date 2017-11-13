Venüs ve Jüpiter bir araya geliyor!

Venüs ve Jüpiter, gökyüzünde birbirlerine 17 dakika, 0.28 derece, dolunayda görünen genişliğin yarısından çoğunu geçecekler. İki gezegen de birleşmeden hemen önceki ve sonraki günlerde birbirlerine oldukça yakın olacak.

— NASA JPL (@NASAJPL) November 12, 2017

Gerçek birleşim (gezegenlerin gökyüzünde en yakın olduğu nokta) 13 Kasım'da saat 06:05'te gerçekleşti. Jüpiter ve Venüs, kabaca güneydoğudaki Başak takımyıldızı ve ayın batısında olacak, ardından küçük bir hilal oluşacak.

ABD kıtasındaki gözlemciler için 6:30 ile 6:50 saatleri arasında gerçekleşecek olan gün doğumu; ufuk nispeten düz olacak.

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