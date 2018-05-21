Maliye Bakanlığı'na iletilen talepler nedeniyle beyanname verilmesine yönelik sürelerde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 23 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar beyannameler ve damga vergisi beyannameleriyle 24 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

AA'nın haberine göre, muhtasar beyannameler, damga vergisi beyannameleri ile katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 28 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.