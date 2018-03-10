Spor Toto Süper Lig’de bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Kasımpaşa’da takımın önemli ismi Veysel Sarı, rakipleri karşısında maçı kazanarak Avrupa kupaları hedefine yürümek istediklerini söyledi. Gazete Habertürk'ün haberine göre, Avrupa’yı hak eden bir kulüp olduklarını belirten 29 yaşındaki oyucu, “Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Deplasman fobimizi kırarsak, bu amacımıza ulaşırız. Sivas karşılaşması için hazırlıklarımız oldukça iyi geçti. İnşallah bu mücadeleden 3 puanla ayrılarak, iyi bir sonuçla şehrimize döneceğiz. Sivas şu anda çok formda. Bu maç bizim için önemli. Kazandığımız takdirde hedeflediğimiz sıralara biraz daha yaklaşacağız. İzleyenlerin keyif alacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum” dedi.



‘KEMAL HOCA İLE ‘ÖZDEŞ’LEŞTİK’

Veysel Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Kemal Hoca ile soyadı gibi ‘özdeş’leşmişiz. Onun oynattığı bir sistem var. Hepimiz o sistemi uyguluyoruz. Maçın başından sonuna kadar disiplinden kopmayan bir takımız. Çünkü; bu karakteri o bize yansıttı, biz de bunu sahada uyguluyoruz. Bizim açımızdan çok iyi oldu. Benim gibi ‘joker’ diye tabir edilen futbolcular ligde çok fazla yok. Uzun bir süre sol ve sağ bek oynadım. Kendi açımdan her şey çok güzel gidiyor. Her pozisyona aynı şekilde konsantre olarak çıkıyorum.”

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