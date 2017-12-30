Dünyanın önde gelen iç çamaşırı markalarından olan Victoria's Secret, bilindiği üzere her yılbaşı gecesi hazırladığı defile ile giyim dünyasına damgasını vuruyor. Birbirinden güzel modellerin sergilediği iç çamaşırı modelleri sektöre girişini yapıyor.
Peki yılbaşı geceleri yayınlanan Victoria's Secret defilesi hangi kanalda yayınlanacak? Vatandaşların merakla beklediği Victoria's Secret defilesi gerçekleşti ve yayınlanması için bekleyiş sürüyor. Peki Victoria's Secret hangi kanalda? Victoria's Secret defilesi saat kaçta? İşte detaylar.
VİCTORİA'S SECRET HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen Victoria's Secret defilesi, bu yıl TLC kanalında ekrana gelecek. Saat 00:00'da yayınlanacak olan Victoria's Secret defilesi, Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleşti ve Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lily Aldridge ve Elsa Hosk podyumda yer alan isimlerden bazıları.
SON KEZ DEFİLEYE ÇIKTI
Defilede Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio jübilesini yaptı.
17 yıldır markanın defilelerine çıkan Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, sosyal medyada emekliği ile ilgili açıklama yaparak duygularını şöyle ifade etti: 'Tüm dünyadaki kadınları ve beni büyüleyen bu müthiş markayla çalışmış olmaktan ne kadar gururlu olduğumu kelimelerle ifade edemeyeceğim. Victoria’s Secret’ın 17 şovuna katılabileceğimi hayal bile edemezdim…Tüm bunları hayranlarımın sevgisi ve desteği olmadan gerçekleştiremezdim. Victoria’s Secret hareketinin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Tüm desteğim her zaman sizinle! Sizi hep seveceğim...'.
FANTAZİ SÜTYENİNİ LAIS RİBEİRO GİYDİ
Victoria's Secret defilesinde 2 milyon dolarlık fantazi sütyenini Lais Ribeiro taşıdı. 27 yaşındaki Brezilyalı model, 2 milyon dolar değerindeki sütyenle podyuma çıktığı andan büyük alkış aldı.
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