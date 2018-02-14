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Sevgililer Günü'nde güzellik rutinin nedir? Saç, makyaj ve bakım sırları?

Josephine: Benim için her zaman ne kadar az o kadar iyi. Çok yoğun ve her şeyin önüne geçen bir parfüm tercih etmiyorum. Sevgiliniz iyice yanınıza yaklaşana kadar o kokuyu almamalı bence. Makyaj için de aynı şey geçerli. Naturel bir pembeliği tercih ediyorum.