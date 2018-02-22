Sezon başında Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 14 milyon Euro bonservis bedeliyle Villarreal'e transfer olan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, evinde bir adamı zorla alıkoyarak şahsa şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Semedo, daha önce de bir gece kulübünde çıkan kavgaya silahla dahil olduğu için gözaltına alınmıştı. 23 yaşındaki savunmacının diğer vukuatı ise birisinin kafasında cam şişe kırması sonucunda gerçekleşmişti.

Futbolcunun son 4 ayda 3 kez gözaltına alınması, İspanya'da büyük yankı buldu ve tepki çekti. İspanyol basınında yer alan haberlerde Villarreal'in Portekizli savunmacının sözleşmesinin feshedilebileceği konuşuluyor.

Bu sezon 4'ü La Liga'da 4 olmak üzere toplamda 5 maçta Villarreal formasıyla ter döktü.