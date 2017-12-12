Kariyerini Porto'da sürdüren ve geçen sezonu Türkiye'de Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar, gollerine devam ediyor! Hafta sonunda deplasmanda Vitoria Setubal'i 5-0 mağlup eden Porto'da hat-trick yapan golcü, ayrıca 1 de asist yaptı. Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles de bu maçta Aboubakar'ın attığı bir golün yaratıcısı oldu.

Maç sonrasında gündeme oturan Aboubakar, "İyi bir takıma karşı mükemmel oynayarak kazandık. İlk gol bizi rahatlattı ve önümüzü açtı. Zaferi hak ettik. İyi oynadık ve taraftarlarımızı mutlu etmeyi başardık. Önemli olan bu" açıklamasında bulundu.

Gol atmaktan ziyade kazanmanın önemli olduğunu vurgulayan yıldız futbolcu sözlerine "Marega, Corona veya Aboubakar… Hiç fark etmiyor. Ben hat-trick yapma fırsatı buldum ve takımıma yardımcı olabildiğim için mutluyluk duyuyorum. 3 gol atmak elbette güzel ama önemli olan takımın kazanması" ifadeleriyle devam etti.

"PORTO'DA MUTLUYUM"

Porto'da bu yaz sözleşme yenileyen ve serbestkalma bedeli 50 milyon Euro'ya yükseltilen Kamerunlu yıldız Porto'da oynamaktan mutlu olduğunu belirtirken sözlerini "Teknik ekip ve takım arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Sadece gol atmak ve takımıma yardımcı olmak istiyorum. Teşekkürü, ancak maçlarda elimden gelenin en iyisini yaparak edebilirim" diyerek noktaladı.

21 MAÇTA 18 GOL

Beşiktaş'la geçen sezon sezona kötü başlayan, Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra yükselen bir grafik çizen Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 38 maçta 19 gol atmıştı. Bu sezona iyi bir giriş yapan Kamerunlu golcü ligde 14 maçta 12 gol atarken esas dikkati Şampiyonlar Ligi'nde çekti. Aboubakar, Devler Ligi'nde çıktığı 5 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırırken 2 de asist yaptı.

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