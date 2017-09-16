Vincent Janssen: İdollerim Van Nistelrooy ve RVP

Fenerbahçe'ye transferini anlatan Vincent Janssen, "İngiltere'de transfer dönemi noktalandıktan sonra Tottenham'da kalacağımı zannediyordum. Türkiye'de transfer devam ediyordu ve son gün teklif yapıldı. Her şey çok hızlı gelişti ve buraya geldim. Havaalanında ilk kez böyle bir karşılaşma ile karşılandım. Çok özeldi." dedi.
Feyenoord'dan ayrılmak zorunda kaldıktan sonra AZ Alkmaar'a gittiğini hatırlatan Janssen, "Alkmaar'da çok iyi oynadım ve kendimi çok geliştirdim. Hayalim İngiltere Premier Ligi'ydi ve oraya gittim. Tottenham beni çok istedi. Oraya transfer oldum, ancak orada fazla forma şansı bulamadım, oynamak için buraya geldim" ifadelerini kullandı.
İngiltere Premier Ligi'nin zor ve büyük bir lig olduğunu vurgulayan Hollandalı oyuncu, "Tottenham, İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri ve oraya transfer olunca sizden hemen iyi bir şeyler yapmanız isteniyor. 1-2 ayınız kötü geçince, orası kabusa dönüşebilir. Orada oynayamama sebebim adaptasyon sorunu." diye konuştu.
Kendini "güçlü oyuncu" diye tarif eden Janssen şöyle dedi;
"Saha içinde fazlasıyla efor sarf ederim. Takım için mücadelen eden bir oyuncuyum. Yerden de havadan da iyiyim. Tek amacım takıma faydalı olup, gol atmak."
İDOLÜ VAN NISTELROOY VE RVP!
İdolleri olarak vatandaşları Ruud van Nistelrooy ve Robin van Persie'yi gösteren Jansen, "Bu oyuncuları izleyerek büyüdüm. Burada bir kaç tane Hollandalı futbolcunun forma giydiğini biliyordum. İzleme imkanım oluyordu. Ancak hafta sonu maçlarımız olduğu için kendi takımıma odaklanıyordum. Buradaki özetleri de Hollandalı futbolcuları izlemek için takip ediyordum." dedi.
Sezonu da değerlendiren Jansen şu ifadeleri kullandı;
"Sezon başındayız ancak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Artık maç kazanmamız gerekiyor. Buna da başlayacağız. Son oynadığımız maçta harika bir atmosfer vardı. Fenerbahçe taraftarının neler yapabileceğini gördüm. Aslında benim için her şey havaalanında başladı. Bizim onlar için savaşmamız ve kazanmamız gerekiyor."
- Vincent Janssen
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