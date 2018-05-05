Vitoria Guimaraes B - Sporting Lisbon-B maçı heyecanı

Vitoria Guimaraes B ve Sporting Lisbon-B, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Maç öncesi Vitoria Guimaraes B 49 puanla 9. sırada, Sporting Lisbon-B 36 puanla 18. sırada bulunuyor. Vitoria Guimaraes B son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Lisbon-B, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 512 kodlu maçı oynayanlar; Vitoria Guimaraes B galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sporting Lisbon-B galibiyet oranı 0.00.

Vitoria Guimaraes B son haftadaki Porto II müsabasında 3-0 kazandı.

Sporting Lisbon-B, Academica karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Vitoria Guimaraes B, 24 gol attı ve 22 gol yedi.

Sporting Lisbon-B, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Sporting Lisbon-B, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 38 kez topu kendi kalesinde gördü.